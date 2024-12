Linnavalitsuse uus plaan: Tallinna vanalinnast likvideeritakse eritasandilised kõnniteed

„Vanalinna tänavate uuendamisel lähtume vajaduspõhisusest, kus esmatähtis on jalakäijate liikumisvõimaluste parandamine, sest valdav osa selle kasutajatest on jalakäijad. Tänavadisainis on arvestatud kaasava disaini* elementidega, mis väljendub näiteks äärekivideta kõnniteedes, mis tagavad hõlpsa ligipääsu ja loovad turvalise liikumiskeskkonna,“ teatab linnavalitsus.

*Kaasav disain (vs universaalne disain) peaks olema midagi sellist, kus kõigepealt mõeldakse mingi disain välja ja siis hakatakse sellele turgu otsima. Selline disaini liik ei pea silmas seda, et üks toode peab vastama kõigi kasutajate vajadustele. Tähelepanu on suunatud pigem tooteperekondade arendamisele, et vastata erinevatele ootustele. Selle abil saavutatakse, et igal tootel on oma kindel sihtgrupp, kelle vajadustele see toode vastab /kompetentsikeskus.sm.ee/