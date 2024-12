Euroopa külmetab, planeet kuumeneb: 2024. aasta püstitab negatiivseid kliimarekordeid – ja mitte vähe

Euroopa Liidu juurde kuuluv Kopenhaageni kliimakeskus teatas eelmisel nädalal, et tänavune november oli planeedil ajaloo teine kõige soojem, jäädes alla vaid eelmise aasta novembrile. 2024. aasta on kujunemas ajaloo kõige soojemaks, ületades esimest korda globaalse temperatuuritõusu piiri 1,5°C võrreldes tööstusrevolutsioonieelse ajaga. Kuigi see on ühe aasta põhine näitaja ja ei riku otseselt Pariisi kokkuleppe pikaajalist eesmärki, näitab see suunda, kuhu planeet liigub. Euroopa teadlased kinnitavad, et aasta viimased nädalad enam pilti ei muuda, ning nüüd on kliimamuutuste ohjeldamiseks vajalikud senisest palju ambitsioonikamad sammud.