Järgmisel kuul tutvustatakse HDMI 2.2, mis võib nõuda uut kaablit

HDMI-standardi taga olev rühm HDMI Forum teatas, et 6. jaanuaril toimuval pressikonverentsil tutvustatakse üksikasjalikult uut spetsifikatsiooni, mis võimaldab laia valikut suuremaid resolutsioone ja värskendussagedusi. HDMI Forum ütles e-kirjas The Verge’ile, et uuendusi toetatakse uue kaabli abil.

Tõenäoliselt on tegemist HDMI 2.2 spetsifikatsiooniga, nagu märgib VideoCardz.

HDMI 2.1, mis on pärast 2017. aasta kasutuselevõttu saanud vaid tähtedega tähistatud uuendusi ehk väikeseid parandusi, toetab 48 Gbps ribalaiust, kuni 120 Hz muutuvat värskendussagedust ja kuni 10240 x 4320 resolutsiooni. VideoCardz spekuleerib, et uuendatud spetsifikatsioon võib võimaldada suuremaid resolutsioone ja kaadrisagedusi ilma Display Stream Compression’i vajaduseta.

Mida iganes spetsifikatsioon ka ei tooks, on uue kaabli mainimine puhas meeldetuletus, et nagu USB-C, ei ole kõik HDMI-kaablid ühesugused. HDMI-pistikuid on praegugi nelja tüüpi, neist tüübid A ja B on määratletud HDMI spetsifikatsioonis 1.0, tüüp C spetsifikatsioonis 1.3 ning tüüp D spetsifikatsioonis 1.4.

Tundub ebatõenäoline, et HDMI-foorum muudaks porti ennast, nii et tõenäoliselt saab vanu kaableid kasutada ka uuendatud spetsifikatsiooniga ja mõned võivad isegi toetada selle suuremat ribalaiust. Siiski on alati võimalus, et tuleviks oleks koju uusi kaableid vaja.

