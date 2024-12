Valitsus jagab miljoneid eurosid, et… Eestis filmitaks Valgevenet

Eesti maksab igal aastal miljoneid eurosid välismaistele filmikompaniidele peale, et nood oma võtteid meil korraldaksid. Paraku näitab senine praktika, et raha läheb mitte Eesti imekauni looduse, ajaloo ja vanalinna reklaamiseks ning turistide siia meelitamiseks, vaid sellele, et siin korraldada õhkamisi ja kihutamisi stseenides, mis kujutavad Valgevenet või Ukrainat.