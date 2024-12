USA mereväe hävitaja on esimene, mis hakkab kandma hüperhelikiirusega relvi

Hüperhelikiirusega relv on võimeline lendama hüperhelikiirusel, mis on 5–25 korda suurem helikiirusest (umbes 1,6–8,0 km/s). Neid peetakse mitte-tuumarelvade järgmiseks etapiks, kuna need võimaldavad hävitada sihtmärke kiiresti ja täpselt ning palju suurematelt kaugustelt, kui seda võimaldavad tavalised relvad.

AP Newsi andmetel lekkis Massachusettsi endise õhukaitsja koostatud teabedokumendist välja, et Hiina katsetas eelmisel aastal oma keskmaa hüperhelikiirusega relvasüsteemi DF-27.

Tavapärane Prompt Strike käivitub samamoodi nagu ballistiline rakett, kuid selle liikuma panemiseks kasutatakse hüperhelikiirusega liugurit (HGV). Iga Zumwalt-klassi hävitaja oleks varustatud nelja relvatoruga, millest iga toru kannab kolme Conventional Prompt Strike’i raketti.

Kaugelt tulistades võivad täiustatud kaitsesüsteemid hüperhelikiirusega liikuvaid rakette kinni püüda. Pärast läheneva raketi avastamist ennustab kaitsesüsteem selle lennurada ja laseb välja tõrjeraketi. Hüperhelikiirusega rakettidel on tavaliselt teatav manööverdamisvõime, mis muudab nende allatulistamise raskemaks, kuigi siiani on arengus keskendutud pigem täpsuse, mitte tõrjumise manööverdamisvõimele. Üldiselt on need raketid liiga kiired, et avastamissüsteemid neile reageerida suudaks.

Manööverdamisvõime sõltub ka sellest, kus rakett oma trajektooril asub. Mis tahes objekt, mis niivõrd suure kiirusega liigub, on juba niigi suure jõu all, sealhulgas tuule vastupanu tõttu tekkiva takistuse tõttu. Tema enda impulss, mis teda kursil hoiab, tähendab, et isegi väikese pöörde saavutamiseks oleks vaja väga suuri jõude. Seega kaotaks mis tahes pöörde tõttu rakett kiirust, mis muudaks sihtmärgi tabamise keerulisemaks.