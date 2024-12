INTERVJUU | Teaduste akadeemia uus president Mart Saarma: kui Eesti teadlased tehisaju maha magavad, magavad nad maha väga suure asja

Ning just tehisintellekti arendamist nimetab akadeemia uus juht kirstalliks meie käes – see on Eesti teaduse ja kõrgtehnoloogilise tööstuse arengu seisukohalt otsustava tähtsusega ning seda ei tohi mitte mingil juhul maha magada. Selleks et tehisintellekti arendamise töö oleks võimalikult edukas, tuleb teha tihedat koostööd neurobioloogidega,

Mõni tööpäev on nüüdseks juba selja taga – millised esimesed sammud olete teha jõudnud?

Kas arutada oli vaja mõnda päevakajalist põletavat teemat, et just selline kohtumine esimesena toimus?

Nende vastutada on keskkond, globaalmuutused, maavarad, energeetika – kõik need asjad, mis on Eestile äärmiselt tähtsad. Mul oli väga hea meel ministri ja tema teadusnõuniku Aveliina Helmiga kohtuda, et koostööd parandada ja tihendada, minu arvamuse kohaselt on sellel ministeeriumil ülitähtis funktsioon.

Teaduste akadeemia esindada on teatud määral kogu Eesti teaduskond – me oleme see katus, mille all kõik Eesti teadlased on. Me ei esinda ühegi organisatsiooni huve, me esindame Eesti rahva huve. Sellest lähtudes on meil teaduslikku ekspertsust enamikul kliimaministeeriumi aladel. Mõistlik on täidesaatev võim ja teaduslik ekspertsus optimaalsel viisil kokku viia. See oli see, mida me arutasime. Paneme koostööpõhimõtted kirja ja hakkame tööle.