Turvalise sõidu A ja O – see on Alkoholivaba Originaal. 70% eestlastest soovib, et liiklustestid peaks olema avalikud ja tasuta lahendatavad

Inimesed ei saa täna oma liiklusteadmisi värskendada ja täiendada

Uuringu tellinud Saku Õlletehase juhatuse liikme Jaan Härmsi sõnul on liiklusalaste teadmiste värskendamine hädavajalik, et kõigil liikluses osalejatel oleks maksimaalselt turvaline. „Saku Õlletehases on kümned ja kümned töötajad ametiautodega igapäevases liikluses. Kokku läbivad meie inimesed Eestimaa teedel tööautodega üle 1,5 miljoni kilomeetri aastas. Seetõttu panustame me tööandjana regulaarselt liiklusalaste teadmiste värskendamisele ja täiendamisele, sh sõidukoolitustele ja liiklusreeglite kordamisele,“ rääkis Härms. „Kuna liiklusega puutume me valdavalt kõik nii töö- kui ka eraelus kokku, kas autojuhi, jalakäijana, ratturina vms, siis on oluline, et kõigi liikluses osalejate teadmised oleksid aja- ja asjakohased. Sellest sõltub ju meie kõigi turvalisus,“ ütles Härms.