FOTOD | Selline on Tallinna lennuvälja tuliuus kahemiljoniline masinapark

Täielikult uueneb 20-tonniste rataslaadurite masinagrupp, mis tähendab kolme uue rataslaaduri ning talvisteks töödeks vajalike lisaseadmete ostu. Rataslaadurid on ettevalmistatud nii, et need täidaksid erinevaid lennujaama spetsiifilisi ülesandeid nagu lume lükkamine perroonidelt, lennuraja ääretulede puhastamine, lume laadimine või rootoriga kuhjamine.