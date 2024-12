Käed löödud: Eesti saab esimese kommertssatelliidi

Eesti esimene kommertssatelliit saadetakse orbiidile OPS-SAT ORIOLE missiooniga, mille fookuses on optiline side, maa kaugseire termokaameraga ning kiire andmevahetus maa ja kosmose vahel.

Kokkuleppe kohaselt ehitab kogenud Ungari ettevõte C3S satelliidi platvormi, Spaceit vastutab tarkvara ja satelliidi juhtimise eest ning Golbriak Space tarnib optilise side ja termokaamera. Satelliiti arendatakse ESA strateegilise optiliste ja kvantkommunikatsioonide programmi ScyLight raames.

Eeldatav lend kosmosesse on planeeritud 2026. aasta algusesse.

Euroopa Kosmoseagentuuri ScyLight programmi juht Harald Hauschildt tunnistas, et tegemist on väga olulise sammuga: „Kommertslikult konkurentsivõimelise ökosüsteemi arendamine on Euroopa kosmosealaste teadmiste ja võimekuste edendamisel ülioluline. ESA on uhke, et saab olla olulises rollis sellise ökosüsteemi loomisel Eestis läbi OPS-SAT ORIOLE projekti koos meie liikmesriikide ja tööstuspartneritega.“

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kosmosevaldkonna juht Paul Liias peab sõlmitud lepingut heaks näiteks ESA projektide positiivsest mõjust Eesti ettevõtetele.

„ORIOLE projekt näitab, kuidas ESA programmid hoogustavad Eesti süvatehnoloogia ettevõtete kasvu ning aitavad koos partneritega Euroopas arendada kõrgema lisandväärtusega teenuseid,“ tõdes Liias.

„Meie ettevõtted on kasvanud oma nišis rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisteks tegijateks. See areng tõstab Eesti positsiooni süvatehnoloogia valdkonnas. Laiemalt vaadates pakub kosmosetehnoloogia arendamine meie majandusele unikaalset ja pikaajalist kasvu,“ lisas ta ja märkis, et seni on iga kosmoseprogrammi investeeritud euro toonud meie majandusele tagasi ligi neli eurot.

OPS-SAT ORIOLE eestvedaja Spaceiti tegevjuhi Silver Lodi sõnul võimaldavad kosmosesse viidavad tehnoloogiad tulevikus kiiremalt reageerida puhkevate katastroofide või isegi riigikaitseliste väljakutsete puhul.