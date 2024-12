Professor: miks on just naistel suurem söömis- ja toitumishäirete esinemise risk

Vastupidi levinud arvamusele ei ole terminid „söömishäire“ ja „toitumishäire“ tema sõnul tegelikult samatähenduslikud. Akkermann selgitas, et söömishäirete hulka kuuluvad anoreksia, buliimia ja liigsöömishäire, mida iseloomustavad tugev hirm kaalutõusu ees ning äärmuslikud meetodid kehakaalu kontrollimiseks.

Toitumishäired, nagu piirav ja vältiv toitumishäire, on aga seotud madala kehakaaluga ja vähese huviga toidu vastu, sageli näiteks tekstuuri- ja maitsetundlikkuse tõttu.

Söömis- ja toitumishäired võivad esineda koos, samuti kaasub nendele tihti muid psüühikahäireid, nagu ärevushäire, depressioon ning obsessiiv-kompulsiivne häire. Sageli on söömishäired seotud emotsionaalse regulatsiooni raskuste ja perfektsionismiga.

Akkermann on koos kolleegidega uurinud eri söömishäirete riskifaktoreid. Need hõlmavad nii bioloogilisi tegureid, nagu hormoonisüsteemide eripärad, kui ka keskkonnategureid, nagu ühiskondlik surve ja ideaalid.

Nad on jõudnud järeldusel, et naistel on eriti puberteedi ja menopausi tõttu suurem söömis- ja toitumishäirete esinemise risk, kuna nende keha muutub ajas oluliselt rohkem kui meeste oma.

Samuti mõjutavad kehaga rahulolu tugevalt meedia ja sotsiaalsed normid – uuringud on näidanud, et lääne meedia tarbimine mõjutab seda rahulolu väga negatiivselt. Pidev stress ja traumad, nagu seksuaalne ja emotsionaalne vägivald, võivad samuti söömishäire tekkimist soodustada.

Söömishäirete diagnoosimine on keeruline. Neid alatähtsustatakse ja nende põhjuseks peetakse elustiilivalikuid, hoolimata asjaolust, et nendesse suremus on psüühikahäiretest üks suurimaid ning need puudutavad eri andmetel ligi 10% elanikkonnast. Paljudel spetsialistidel ei ole söömishäirete diagnoosimiseks piisavat väljaõpet, samuti sarnanevad nende häirete sümptomid sageli teiste levinud häirete sümptomitega, mistõttu jäävad pahatihti avastamata.

Söömis- ja toitumishäireid on võimalik ravida, kuid ravi on keeruline ja sageli ei ole ühte kindlat meetodit, mis kõigile sobiks.