Looduskaitsja: saage tuttavaks – koibikute hulka kuuluv liik Mitostoma chrysomelas elab nüüd Pärnus

Mitostoma chrysomelas on kogu Põhja-Euroopas haruldane liik, keda naabermaades on leitud vaid mõned korrad. Selle sügise leiud kinnitavad, et Pärnu linna pikalt kaitstud puhkemetsad ja siinsed väga vanade metsadega vääriselupaigad on selle haruldase liigi ainsaks elupaigaks Eestis.