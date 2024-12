Transpordiameti selle hooaja saak: 15 veealust vrakki

„Tööde käigus leidsime merelt kokku 15 vrakki, mida on kolme võrra vähem võrreldes möödunud aastaga,“ lausus Transpordiameti hüdrograafia osakonna juhataja Peeter Väling.

Huvitavamatest leidudest tasub tema sõnul kindlasti välja tuua Hiiumaa lähedalt avastatud kaks sõjalaeva, mis on tõenäoliselt merepõhjas lebanud 1916. aastast. Välingu sõnul on teada, et selles piirkonnas uppus mainitud aasta 10. novembril kokku seitse Saksamaa sõjalaeva.