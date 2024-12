FOTOD | Kuidas on Eesti riigis võimalik, et kaevandus laieneb inimese taluaiani?

Midagi peab Eesti seadustes ja ettevõtete eetikas kapitaalselt mäda olema – kuidas muidu on saanud reaalsuseks Tallinna külje all Harku karjääris toimunud, kus hüdrovasarate mürinal on karjäär tunginud nii lähedale vana talumaja kompleksile, et nende vahel enam kanagi siblima ei mahu.