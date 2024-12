Doktoritöö: Eesti ajateenijad vaevlevad suure D-vitamiini puuduse käes

Rips sõnas, et D-vitamiini defitsiit on väga levinud probleem, kuid sageli tuleb see inimestele ikkagi üllatusena, sest ka pikaajaline defistiit ei põhjusta enamikel inimestel tuntavaid füüsilisi vaeguseid. D-vitamiin on väga oluline, et hoida luid tugevana. D-vitamiini puuduse korral tõuseb risk osteopeeniale ja osteoporoosile, luumurdudele, stressmurdudele ning lisaks immunsüsteemi funktsioonihäiretele ja füüsilise töövõime langusele.

Rips kaitses doktoritööd „The influence of vitamin D on the physical performance of conscripts in the Estonian Defence Forces“ 6. detsembril. Doktoritöö läbiviimist rahastas Kaitseressursside Amet.