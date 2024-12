KUULA | Riskid või kindlustad?: kõik oluline, mida teada ettevõttele kindlustuslepingut sõlmides

Ilmselgelt saab inimene iga päev oluliselt murevabamalt toimetada, kui tema vara on kindlustatud ning kõiksuguste õnnetuste peale mõtlema ei pea. Veel enamgi kehtib see loogika ettevõtluses, kus potentsiaalsed kahjud on suuremad ning kindlustuse puudumisel võib halvema stsenaariumi korral tagajärjeks olla ettevõtte tegevuse lõppemine. Kuidas aitab sellist olukorda vältida ettevõtetele suunatud kindlustus ja mida peaksid ettevõtjad erinevate kindlustusliikide kohta teadma, avavad seekordses saates „Riskid või kindlustad?“ KredEx Krediidikindlustuse müügiosakonna juhataja Katrin Savi ja Salva Kindlustuse varaosakonna juhataja Meelis Morozov.