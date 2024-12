Välisministeerium soovis eemaldada Saudi Araabia e-residentsuse riskiriikide loetelust, siseministeerium ei nõustunud

Välisministeerium põhjendas oma ettepanekut sõnadega „Saudi Araabia on Eesti äridiplomaatia prioriteetne sihtriik, selle turul on suur potentsiaal ja riik on muutunud viimastel aastatel oluliselt avatumaks. Samuti ei ole otstarbekas tõmmata piire Pärsia lahe Araabia riikide koostöönõukogu liikmete vahele“.