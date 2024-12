Jaapan vs piraatlus: valitsus kulutab kaks miljonit anime-piraatlust tuvastavale tehisintellektile

Keset üha kasvavat muret tehisintellekti ja selle üle, kuidas see võib kahjustada anime- ja mangatööstust, on Jaapanil üllatuslikult õnnestunud leida võimalus tehisintellekti rakendamiseks, et luua potentsiaalselt automatiseeritud piraatlusevastane süsteem.

Kuigi tehisintellekti kasutamine võib olla vastuoluline, võib see olla anime- ja mangatööstusele väga kasulik. Eriti kriitilises etapis on praegu anime, kuna see jõuab peavoolu ja piraatluse kontrolli alla saamine on esmatähtis, et saada sellest kasvust võimalikult palju kasu. See võib seletada, miks isegi kultuuriasjade agentuur on lõpuks probleemi lahendamisse sekkunud ja on valmis selle algatuse jaoks niivõrd palju raha eraldama.