TikTok kaotas kohtus USA valitsuse vastu, mis võib tähendada rakenduse keelustamist. Mis nüüd edasi saab?

TikTok ja selle emaettevõte ByteDance esitasid föderaalkohtusse hagi, et blokeerida aprillis vastu võetud USA seadus, mis sunniks ByteDance’i TikTokist loobuma. Firma väitis, et seadus kahjustaks sõnavabadust.

Reedel otsustas USA Columbia ringkonna apellatsioonikohtu kolmeliikmeline kolleegium valitsuse kasuks, viidates Hiinaga seotud riikliku julgeoleku kaalutlustele. Otsus võidakse edasi kaevata ülemkohtusse enne keelu jõustumist 19. jaanuaril.

Eelmisel aastal astus TikTok sarnaseid õiguslikke samme, et peatada rakenduse keelustamine Montana osariigis, kus tehti esialgne ettekirjutus.

2020. aasta augustis püüdis toonane president Donald Trump keelata nii TikToki kui ka Hiina omanduses olevat WeChati, kuid kohtud blokeerisid selle katse. 2021. aasta juunis võttis president Joe Biden tagasi rea Trumpi aegseid korraldusi, millega püüti keelata WeChati ja TikToki uued allalaadimised.

Seadusandjad esitasid hiljem seaduseelnõu, mis sundis ByteDance’i loovutama või seisma silmitsi keeluga. See võeti suure häälteenamusega vastu nii USA esindajatekojas kui ka senatis.

Selleks, et seda saaks pidada kvalifitseeritud loovutamiseks, peab president otsustama, et TikTok ei ole enam Hiina üksuse kontrolli all ega ole temaga tegevussuhetes.

Kui Biden aprillis seaduseelnõu allkirjastas, algas 270-päevane kell. Kui president kinnitab, et on tuvastatud tee rakenduse loovutamiseks, tähendab see edasiminekut müügi suunas ja kui on olemas õiguslikult siduvad kokkulepped, võib ta anda täiendavad 90 päeva, et tehing lõpule viia.

Täiendav aeg annaks lõpliku otsuse valitud presidendile Trumpile, kes on öelnud, et ei luba keelustada rakendust, mida kasutab 170 miljonit ameeriklast. Kuid vähemalt üks senaator on märkinud, et Trump ei saa TikToki seadust vältida.

USA tehnoloogiaettevõtteid võivad ähvardada miljardite dollarite trahvid, kui nad lubavad kasutajatele TikTokile juurdepääsu pärast 19. jaanuari ja isegi kui Trump seadust ei rakenda, võivad nad ohtu sattuda.