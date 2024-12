Teadlased leidsid delfiinidest fentanüüli jälgi. Ravimi pikaajaline mõju loomadele on veel teadmata

Tuleb välja, et fentanüülikriis ei mõjuta vaid inimesi. Texas A&M ülikooli teadlased avastasid fentanüüli jälgi 30 afaliini rasvkoest Mehhiko lahes. Väljaandes iScience avaldatud uuringu raames analüüsiti proove kolmest kohast Mehhiko lahes ning proove, mis koguti 2013. aastal Mississippi lahest.

89 delfiini rasvaproovist - sealhulgas 83 elavatelt delfiinidelt ja kuus surnud delfiinidelt kogutud proovist - leiti ravimit 30 delfiinist. Seda sünteetilist opioidi leidus 18 elus delfiinis ja kõigis surnud delfiinides. Sellistes piirkondades, kus delfiinid olid ohustatud, näiteks naftalekete või laevaliikluse tõttu, oli delfiinide proovid suurema ravimisisaldusega.

Seni ei ole välja selgitatud, kuidas fentanüül delfiinide organismi sattus. Uuringu juhtivautor selgitas, et ravimitest on saanud ülemaailmselt esilekerkivad mikrosaasteained, mis esinevad magevee ökosüsteemides, jõgedes ja ookeanides kogu maailmas. Saasteainete uurimisel kasutatakse sageli delfiine ökosüsteemi tervise bioindikaatoritena, kuna nende rasvkoes on palju lipiide, mis võivad selliseid saasteaineid talletada.

„Me leidsime ühe surnud delfiini Lõuna-Texase Baffini lahes ühe aasta jooksul pärast USA ajaloo suurimat fentanüüli leidmist naabermaakonnas,“ ütles Orbach. „Ja Mississippi delfiinid moodustasid 40 protsenti meie kõigist ravimihukkudest, mis paneb meid uskuma, et tegemist on pikaajalise probleemiga merekeskkonnas.“

Ravimite pikaajaline mõju mereimetajatele ei ole veel täielikult teada, kuid Orbach ütles, et nende esinemine testitud delfiinides õigustab edasisi uuringuid, et hinnata nende levikut ja allikat. „Meie uurimisrühm rõhutab vajadust uute saasteainete ennetava seire järele, eriti piirkondades, kus on suur inimpopulatsioon ja suur kalapüügi- või vesiviljelustööstus,“ ütles ta.

Mõjud võivad aga olla rängad. Fentanüül on üks kõige kangemaid ja kiiremini sõltuvust tekitavaid narkootikume maailmas. See on 25-50 korda tugevam kui heroiin ja 50-100 korda kangem kui morfiin.

