KUULA | Olukorrast digiriigis: riik peaks osa avalikke teenuseid andma erasektori kätte

Lehari selgitab, et varasemast veelgi hoolikamalt tuleb riigiasutustel kaaluda, milliste teenuste arendamiseks vajalik rahastus on võimalik leida riigieelarvest, samuti seda, milliseid teenuseid üldse riik pakkuma peaks. Üheks alternatiiviks võiks tema sõnul olla tihedam koostöö erasektoriga. „Otseseid avalikke teenuseid, kus riik ja kodanik on omavahel mingisuguses suhtes, on meil täna umbes 900. Ma julgen kahelda, et seaduse järgi on riik ainuke, kellel on õigus kõiki neid pakkuda. Haridusvaldkond on siin teinud erasektoriga edukat koostööd ja kindlasti tuleks ka teistes valdkondades koostööd erasektoriga suurendada, sest see on tulevikus edu võti,“ leiab Lehari.