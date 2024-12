KUULA | Kuidas teha taskuhäälingusaadet, mis oleks mõjus ja päriselt huvitav?

„Kõik lood saavad alguse koroonast,“ meenutas Jaan Aps seda, kuidas ta jõudis taskuhäälingute tegemise projektini. Sel perioodil kuulas ta ise omajagu taskuhäälinguid ja pani tähele, kuidas mõned saatejuhid oskavad rääkida näiteks ajaloost nii kaasahaaravalt, et seda oleks keeruline igavaks pidada. Ta jäigi mõtlema selle üle, mis teemadel, mida pahatihti võidakse esimese hooga mitte kuigi kaasahaaravaks pidada, võiks veel rääkida nii sütitavalt, et inimestel nende oluliste valdkondade vastu rohkem huvi tekiks. No näiteks sotsiaaltöö või vaimse tervise süsteemi korraldamisest!