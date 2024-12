Milles asi: Eesti lipu alla ei taha tulla jätkuvalt mitte ükski kaubalaev

„Kahjuks kaubalaevu Eesti lipu alla pole tulnud. Suurim probleem selle seaduspaketi juures on see, et endiselt tuleb Eesti lipu all töötavate laevade kolmandatest riikidest laevapereliikmeid maksustada sotsiaalmaksuga ja riik soovib nendele laevapereliikmetele vastu pakkuda sotsiaalkindlustust. Selline kulu ega sotsiaalkindlustuse pakkumine ei ole atraktiivne ei laevaomanikele ega huvita ka kolmandatest riikidest pärit laevapereliikmeid,“ sõnab Valgerist.