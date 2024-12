Andres Merits selgitab: kas COVID-19 loodi Hiina laboratooriumis ning maskikandmine oli mõttetu, nagu väidab USA Kongress?

Ameeriklaste andmetel viidi Wuhani viroloogiainstituudis korraldati funktsioonide tugevdamise (gain-of-function) eksperimente, sealhulgas nende geneetilist modifitseerimist. Samas rikuti bioloogilise ohutuse reegleid. Märkimisväärne on see, et kunagi sai see Wuhani labor ka USA-lt toetusi.