Päästeamet selgitab: mis saab siis, kui põlema süttib gaasiauto

Päästeameti päästetööde osakonna juhataja Viktor Saaremets selgitas Fortele, et päästetöö juht on see, kes otsustab tulekahju kustutamise taktika vastavalt olukorrale. Gaasiautode põlengute puhul sõltub see mitmest asjaolust. Näiteks gaasiseadme tüübist (CNG, LPG, LNG), sellest, kas gaasiseade on tehasest ja/või seaduslik või on selle keegi ise peale pannud, mis täpsemalt põleb ja kus põlev sõiduk asub.