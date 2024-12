Mercedes-Benz arendab hooldusvabu pidureid

Trummelpidurid, õhkpidurid, lintpidurid… Proovitud on paljusid asju, kuid pea igal moodsal autol on ketaspidurid. Iga rattaga on ühenduses piduriketas, mida „kallistavad“ mõlemalt poolt piduriklotsid, mille taga on pidurikolvid. Kui piduripedaali vajutada, vajutavad pidurikolvid hüdraulilise surve toel klotsid vastu ketast. Hõõrdejõud, kuumus, piduritolm – ja aeglustav auto. Lihtne!