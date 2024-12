ARVAMUS | Adrian Venables: Hübriidsõda – Eesti lahing nähtamatu vaenlasega

Hübriidsõda toimib varjatult ning selles on ühendatud küberrünnakud, desinformatsioon ja traditsiooniliste taktikatega sabotaaž, mille eesmärk on destabiliseerida riike ilma otsese sõjalise vastasseisuta. Venemaa on seda strateegiat põhjalikult lihvinud ja rakendab seda oma geopoliitiliste eesmärkide saavutamiseks. See taktika võimaldab samas vältida formaalseid vastureaktsioone nagu näiteks NATO artikli 5 käivitumist. „Venemaa jätkab oma eesmärkide saavutamiseks survet igal rindel, kasutades sealhulgas rohkeid hübriidsõja taktikaid,“ selgitas Venables. Need tegevused ei ületa relvakonflikti künnist, mis raskendab rahvusvaheliste vastumeetmete koordineerimist ja annab Venemaale võimaluse oma tegusid eitada.