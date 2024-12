„Ka Vene kindralstaabis ei istu lollid.“ Kas „jumala kingitus“ aitab ukrainlastel lahinguväljale tasakaalu tuua?

Ukraina sõda on olnud suuresti suurtükiväesõda, milles Venemaal on olnud tänu nõukogudeaegsetele varudele eelis. Kuid Venemaa varud on sõja jooksul kokku kuivanud ja Vene sõjatööstuses on probleeme uute suurtükiraudade tootmisega. Kas see tähendab, et Ukrainal õnnestub selles vallas vaekauss enda kasuks kallutada?