Medõde palkade külmutamisest: valitsus ja ametiühingud on impotentsed - nad ei mõista, et sõja korral vajab Eesti meditsiinitöötajaid

Eesti tervishoiusüsteemi ähvardab kriis, kuna valitsus kaalub meditsiinitöötajate palkade külmutamist neljaks aastaks. Kuigi 2023. ja 2024. aasta tõid palgatõusu, on rahastamisplaanide puudumine tekitanud rahulolematust ja hirmu spetsialistide lahkumise ees. Juba praegu on õdedest puudu ligi 4000 inimest, töökoormus on meeletu ja lahendused viibivad, samas kui meditsiinitöötajad on ühiskonna toimimise ja julgeoleku jaoks strateegilise tähtsusega.