Huvitav leid: teadlased said teada uusi fakte vanima kosmosekujutise kohta

Nebra taevaketas, millel kujutatakse kuldmustrite abil päikest, kuud ja tähti, oli oluline rituaalide ja astronoomia osa Únětice kultuuris. See on saanud nime Tšehhi Únětice küla järgi ja see oli üks varasemaid pronksiaja kultuure Euroopas. Hiljutised uuringud heitsid uut valgust sellele 3600 aasta vanusele pronksketale, mida peetakse vanimaks teadaolevaks kosmose kujutiseks. See artefakt avastati juhuslikult 1999. aastal Nebras, Saksamaal, aardeotsijate Henry Westphali ja Mario Renneri poolt. Ketas on umbes 30-sentimeetrise läbimõõduga ja vaid mõne millimeetri paksune.

Teadusajakirjas Scientific Reports avaldatud uuring keskendub ketta sepistamismeetoditele. Uurijad kasutasid selle uurimiseks tänapäevaseid metallograafilisi tehnikaid, sealhulgas energiadiispersiooniga röntgenspektroskoopiat, elektronide tagasipõrke difraktsiooni ja valgusmikroskoopiat. Tulemused näitasid, et ketta valmistamine hõlmas umbes kümmet kuumutamistsüklit temperatuuril 700 °C, millele järgnes sepistamine ja lõõmutamine. Sepistamine oli keeruline protsess, sest sepistati spiraalselt keskelt äärte suunas liikudes. Sepistamisel kasutati erinevaid haamreid, mis vastasid konkreetsele tööfaasile (nt suuremad haamrid alguses ja väiksemad viimases etapis).

Sepp Herbert Bauer tegi selleks taevekettast koopia, kasutades valatud algtoorikut. Eksperimendid näitasid, et originaalilähedase koopia valmistamiseks oli vaja vähem sepistustsükleid, mis viitab sellele, et originaali valatud toorik oli suurem ja õhem kui koopia. Uuringu autorid järeldasid, et varase pronksiaja käsitöölised olid erakordselt osavad pronksivalu ja metallitöö tehnikates.

Tehti kindlaks ka pronksi koostis: see sisaldas vaske, tina (2,6%), niklit, tsinki ja arseeni. Materjali valgustades avastati, et tinasisaldus polnud ühtlaselt jaotunud, mis viitas valuprotsessi eripäradele.