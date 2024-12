RIA: selline näeb välja tavalise arvepettuse skeem

Kuna koostööpartner soovis maksekinnitust, võeti saabunud meilid uuesti ette ning nüüd pandi tähele, et viimaste meilide kirjastiil erineb varasemast, on kohmakam ja liigselt kiirustav. Tekkis kahtlus, et midagi on valesti läinud.

Selle näite puhul olid ettevõttel tegelikult protseduurid paigas, arvet kooskõlastas mitu inimest. Saatuslikuks sai aga see, et raamatupidaja ega teised kooskõlastajad ei olnud arvepettuse skeemidest teadlikud. Kui äripartneri arve number on muutunud, on see märk, et tegemist võib olla pettusega. Sel juhul tuleks partneri kodulehe kontaktide kaudu üle helistada ja veenduda, et arvenumber on õige.