„Venemaa on sümboolselt mutta surutud.“ Kuidas võib Kremli Ukraina-plaanid nurjata Al-Assadi tooli kõikuma löömine Süürias?

Süüria armee teatas, et nad on mässulistega toimunud kokkupõrgetes kandnud suuri kaotusi: on nii hukkunuid kui ka haavatuid. Väidetavalt on mässulised juba vallutanud osa Süüria sõjaväe kontrolli all olnud territooriumist ja hoiavad enda käes suuremat osa Aleppo linnast. Põgenevad Al-Assadi väed on endast maha jätnud suure koguse raskerelvi ja laskemoona.