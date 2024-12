Teadlastele jätkuvat peamurdmist: Jupiteril tekivad ja sealt kaovad Maa-suurused tumedad ovaalid

Jupiteri polaaralad peidavad endas veel üht suurt mõistatust lisaks kuulsale Suurele Punasele Laigule: tumedaid Maa-suuruseid ovaale. Need ilmuvad ja kaovad näiliselt juhuslikult ning on nähtavad ainult ultraviolettvalguses. Hiljutised NASA uuringud viitavad, et need tumedad ovaalid võivad olla seotud tornaadolaadsete nähtustega, mis tekitavad tihedat udu ja hägu.

Teadlased on avastanud, et tumedad ovaalid on Jupiteri lõunapoolusel sagedamini nähtavad, kuid mitte pidevalt. Need tekivad umbes kuu jooksul ja kaovad nädalatega. NASA Hubble’i kosmoseteleskoop on aastatel 1994–2022 märganud ovaale 75% vaatlusaastatest. Põhjapooluse lähedal on need haruldasemad, ilmudes ainult paaril korral 25-aasta vältel. Ultraviolettvalguses on ovaalid tumedad, kuna nad neelavad rohkem valgust kui ümbritsev atmosfäär. Tumedad ovaalid avastati esmakordselt 1990. aastatel Hubble’i ja NASA Cassini missiooni abil, kuid neid ei ole seni põhjalikult uuritud.

Berkeley tudeng Troy Tsubota kirjeldas väljaandele, kuidas nad leidsid OPAL-andmestikust olulist teaduslikku materjali, mis annab aimu, miks ja kuidas need nähtused tekivad. Leitud andmed annavad uusi võimalusi Jupiteri atmosfääri mõistmiseks. Need ovaalid on osa Jupiteri keerukast atmosfäärist, kus toimub keerise-taolisi protsesse. Võimsad magnetväljad ja Jupiteri kaaslase Io vulkaaniline aktiivsus põhjustavad turbulentsi, mis mõjutab kogu atmosfääri. See ühendab ülemise atmosfääri osakesed madalamate kihtidega, tekitades tiheda udu või hägu. Nagu astronoom Michael Wong Forbes-ile märkis, on selliste nähtuste uurimine tähtis kõigi planeetide, sealhulgas ka Maa enda, kohta uute teadmiste saamiseks.

