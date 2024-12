FOTOD | Eestisse jõudis BMW menukaima linnamaasturi X3 uus mudelipõlvkond

Uue X3 pikkus on 4755 millimeetrit, olles eelkäijast 34 millimeetrit pikem. Mudeli laius on kasvanud 29 millimeetri võrra, ulatudes 1920 millimeetrini. Kõrguse vähenemine 25 mm võrra (nüüd 1660 millimeetrit) ja laiem rööbe (ees on rööbe eelkäijaga võrreldes 16 mm ja taga 45 mm laiem) muudavad X3 silueti varasemaga võrreldes laiemaks ja sportlikumaks. Teljevahe (2865 mm) on eelkäijaga võrreldes praktiliselt sama.