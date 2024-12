Uus makseviis: Hiinas saab varsti maksta vaid käeliigutusega

Tänu uuele süsteemile Weixin Palm Payment saavad Hiina mandriosas elavad inimesed skaneerida oma peopesa, et sõita metrooga või siseneda kontorihoonesse, kus nad töötavad.

1998. aastal asutatud Tencent on üks Hiina suurimaid tehnoloogiaettevõtteid. Neil on tohutu digitaalne ja tehnoloogiline jalajälg meelelahutuse, mängude, finantstehnoloogia ja sotsiaalmeedia valdkonnas. Weixin Palm Payment on vaid üks selle paljudest tarbijapakkumistest. Tehnoloogia- ja tarbijamaastike mõistmise kaudu püüab Tencent tuua tehnoloogia massidesse.

Tencenti Weixin Pay Industry Applicationi üksuse asepeadirektor Guo Rizen ütles hiljuti CNNile: „Me usaldame seda.“

Põhja-Ameerika tehnoloogiagigant Amazon on juba aastaid kasutanud sarnast uuenduslikku, enda loodud tehnoloogiat Amazon One. See võimaldab klientidel teha makseid, kasutades biomeetrilist skaneerimist, et luua iga kasutaja jaoks unikaalne peopesa allkiri, mis on seotud tema makseteabega.

Tarbijad saavad oma käed viia üle sensori, mis võimaldab infrapunakaameral lugeda inimese unikaalset peopesajälge ja naha all olevaid veene. Pärast kinnitamist toimub tehing mõne sekundi jooksul.

Kuigi rahakoti või mobiiltelefoni mitte kaasas kanda on mugav, tekitab selline arenenud tehnoloogia sageli turvalisuse ja privaatsuse küsimusi.

Sydney Tehnoloogiaülikooli vastutustundliku tehnoloogia valdkonna professor Edward Santow avaldas oma arvamust, öeldes, et inimesed ei taha osaleda mingis jälgimisriigis.

„Nad ei taha, et alati, kui nad millegi eest maksavad, ilmuks see mingisse ametlikku registrisse ja et neile esitataks selle kohta küsimusi või midagi hullemat,“ lisas Santow.

„Kui teie isikuandmeid kogutakse suures mahus, loob see küberkurjategijatele omamoodi andmebaasi. Ja kui see teave on saadud ebaseaduslikult, saab seda siis mustal turul müüa ja see võib teile tohutuid probleeme tekitada,“ lisas ta.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemana Ükskõiksena Kurvana Vihasena Saada