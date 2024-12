Teadlaste avastus: taimetoitlased tarbivad rohkem töödeldud toitu

Nad leidsid , et taimetoitlased tarbivad „märkimisväärselt rohkem“ ülitöödeldud toitu võrreldes vähese punase liha sööjate, taimetoidule lisaks kala sööjate ja inimestega, kes söövad vaid osalt taimetoitu.

Samuti sisaldavad need toidud tavaliselt lisaaineid ja koostisosi, mida ei kasutata, kui inimesed valmistavad toitu nullist, näiteks säilitusaineid, emulgaatoreid ning kunstlikke värv- ja maitseaineid.

Varasemad uuringud on seostanud ülitöödeldud toite rasvumise, südamehaiguste, vähi ja varajase surma suurenenud riskiga.

Imperiali töörühm leidis, et ülitöödeldud toitude tarbimine moodustas üle 20 protsendi päevasest toidutarbimisest ja üle 46 protsendi päevasest energiatarbimisest kõigi uuritud toitumisviiside puhul.

Teadlased hoiatasid ühtlasi, et taimse piima ja lihaalternatiivide kasvav tarbimine on „murettekitav“, kuna UPF-tööstus „reklaamib üha enam puhtalt taimsetest ainetest toodetud UPF-i kui tervislikku ja jätkusuutlikku alternatiivi, et mobiliseerida tarbijaid üleminekuks lihapõhisest toitumisest“.