Uuring: 94% tehisintellekti genereeritud akadeemilistest töödest jäävad avastamata

ChatGPT debüüdist on möödas kaks aastat. Sellest ajast saati on õpilased ja tudengid kasutanud tehnoloogia abi, et kodutöid ja esseesid kirjutada. Kuigi on loodud mitmeid programme, et generatiivse tehisintellekti loomingut tuvastada, pole need piisavalt efektiivsed.