„Esmalt pidid üle piiri tulema „vabatahtlikud“ ja siis Punaarmee.“ Sada aastat tagasi prooviti hävitada Eesti iseseisvust

Kui lähedal olid Eesti kommunistid ja Nõukogude Venemaa sellele, et Eesti iseseisvus hävitada ning Eesti jälle Venemaaga ühendada? Aga äkki oli see Stalini plaan, et vabaneda Venemaale kogunenud eesti kommunistidest? Forte rääkis sellest ajaloolase ja riigikogu liikme Jaak Valgega.