KUULA | „Riskid või kindlustad?“: 1. detsembrist laienes liikluskindlustus osadele elektritõukeratastele ja maastikusõidukitele

„Liikluskindlustus laieneb nüüd maastikusõidukitele, nagu lumesaanid ja ATV-d, samamoodi igasugustele elektrilistele sõiduvahenditele, mille valmistajakiirus on suurem kui 14 km/h ning mass suurem kui 25 kg. Lisaks erinevatele muudele üksnes mootori jõul liikuvatele sõidukitele, mille kiirus on üle 14 km/h ja mass üle 25 kg,“ ütleb Potsepp. Ta lisab, et näiteks murutraktorile muutub liikluskindlustus kohustuslikuks juhul, kui sellega väljutakse oma koduaiast, kasvõi naabri aeda muru niitma.

Elama Kindlustuse juhatuse liige Tanel Kursi sõnul on kindlustuse tegemine elektritõukeratastele lihtne ja kiire. „Kõik, kellel on seadusemuudatuse tõttu kohustus vormistada liikluskindlustus, saavad saata päringu meie veebilehe kontaktivormi kaudu. Võtame kliendiga paari tunni jooksul ühendust, et täpsustada tema vajadusi ja koguda kindlustuspakkumise koostamiseks vajalikku infot,“ selgitab Kurs. „Meie eesmärk on tagada, et kliendi vastutus liikluses oleks kindlustatud ja liiklusõnnetuse põhjustamisel saaks kahju kannatanule kaetud.“

Seadusemuudatuse järgi on liikluskindlustuse juhtum sõidukiga kahju tekitamine selle kasutamisel transpordivahendina. Liikluskindlustusega hüvitatakse kahju, mida kannatanu saab kahjutekitajalt nõuda. Liiklusregistris registreeritud mootorsõidukil ja selle haagisel peab olema kogu aeg kehtiv liikluskindlustus. Üksnes juhul, kui sõidukit ei kasutata liikluses ja seda hoitakse nii, et sellega ei saa teisele kahju tekitada, võib see olla lepingu lõppemise järel 12 kuud kindlustuseta.

Seadusemuudatuse kohaselt on LKF-il kohustus pidada liikluskindlustuse hinnavõrdluse kalkulaatorit LKF-i veebilehel www.lkf.ee/kalkulaator. Sisestades vaid sõiduki registrimärgi, näitab kalkulaator üheksa liikluskindlustuse pakkuja hindu.

LKF-i uuest veebirakendusest www.lkf.ee/kindlustuskohustus saab kontrollida, millistele maastikusõidukitele, elektritõukeratastele ja teistele sõidukitele liikluskindlustus laieneb.