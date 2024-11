FOTOD | Tallinnas avati uus trammiliin, tramm alustab sõitmist pühapäeval

Uue trammitee pikkuseks on 2,5 kilomeetrit ning see ühendab kesklinna ja sadama A-terminaali (jäädes eemale suurimast D-terminalist). Tegemist on pealinna esimese trammiteega, millel on kohati muru istutatud ka rööbaste vahele.

Töid teinud ettevõtte Merko Ehitus Eesti juhatuse esimene Jaan Mäe sõnul istutati trammiteega seoses linnaruumi 170 uut puud ja 20 000 haljastusühikut. Erinevaid katendeid rajati üheksa jalgpallistaadioni jagu, rööpaid läks maha 510 tonni.

Tallinna linnaruumi eest vastutav abilinnapea Pärtel-Peeter Pere ütles tänasel üritusel: „Tallinna ehitab ja saab valmis tööga. Mõnikord võtab see aega rohkem kui tavaks, mõnikord vajab see suisa kahte linnavalitsust. Teinekord peab nentima kreisiraadiolikult, et „töö käib, aga ehitus seisab“. Enam mitte, nüüd on asi valmis.“

Transpordivaldkonna abilinnapea Kristjan Järvan avas aga tulevikukaarte ja märkis, et mõtted liiguvad juba selles suunas, et trammiliin võiks sadamast jätkuda edasi ka mööda Kalaranna tänavat. Seda pärast Liivalaia ja Pelguranna trammitee valmimist, mis on juba töös. „See trammitee ei peatu siin,“ kinnitas Järvan.

Tramm hakkab sellele liinil sõitma alates homsest. Täpsemalt hakkab sellele sõitma trammiliin nr 2 marsruudil Kopli - A-Terminal - Hobujaama tn - A.Laikmaa tn - Gonsiori - Suur-Paala. Sadamas asuv peatus kannab nime Vanasadam.

Muutub ka see, et mõlemal suunal trammiliinidel nr 1, 2 ja 5 praegune Linnahall peatuse nimi muudetakse – mõlemal suunal on uus peatuse nimi Suur Rannavärav. Linnahall peatuse nimi hakkab mõlemal suunal asuma Rumbi tänaval, kus sõidab trammiliin nr 2.

Kui Rail Balticu Ülemiste terminali ehitus jõuab etappi, mis võimaldab trammidel tulevase terminali alalt läbi sõita, hakkab tramm esimesel võimalusel liikuma lennujaamani.

Trammiliini ehitus algas eelmise aasta kevadel