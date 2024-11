Suurprojekt: hakatakse looma üleeuroopalist genoomiandmebaasi

Projekti „Euroopa genoom“ käigus plaanitakse järgmise kolme ja poole aasta jooksul järjestada vähemalt 100 000 Euroopa elaniku täisgenoomiandmed. Eestist on projekti kaasatud Tartu Ülikooli genoomika instituut.

Personaalmeditsiin on muutumas tervishoiu põhivaldkonnaks, et pakkuda lahendusi haiguste varajaseks avastamiseks, täpsemaks diagnoosimiseks ja tõhusamaks raviks. Euroopa riikides on loodud selleks viimase kümne aasta jooksul mitu rakendust.