Vana mood tuli tagasi: mõõkvaalad hakkasid pärast 37 aastat jälle kandma surnud lõhedest „mütse“

Lõuna-Puget Soundi ja Washingtoni osariigi rannikuvetes on mõõkvaalad (Orcinus orca) hakanud uuesti kandma „mütse“ surnud lõhedest, taastades kummalise käitumise, mida viimati täheldati 1980. aastatel. Teadlased ei tea täpselt, miks mõõkvaalad seda teevad, kuid nähtus pakub suurt huvi. Teadlased kasutavad praegu droone, et välja selgitada, kas mõõkvaalad lõpuks söövad need lõhed ära või jätavad need maha. Kuigi selle käitumise põhjus jääb mõistatuseks, on teadlased rõõmsad, et saavad jälgida mõõkvaalade veidra „moeröögatuse“ tagasitulekut. Õhus on vaid üks küsimus - miks nad seda teevad?

Esimest korda märgati seda suvel 1987, kui üks USA lääneranniku mõõkvaala-emane alustas kummalist trendi, asetades surnud lõhe enda pea peale. See käitumine levis kiiresti kogu karja hulgas, muutudes „moeröögatuseks“. Järgmiseks aastaks oli see komme aga unustatud. Nüüd märgati mõõkvaalu taas surnud lõhesid pea peal hoidmas. Teadlased arvavad, et seda alustasid mõned vanemad isendid, kes mäletavad käitumist 1980. aastatest. Kuigi nähtuse motiivid pole selged, arvavad mõned uurijad, et see võib olla seotud toiduküllusega. Praegu on Lõuna-Puget Soundis rohkelt keta-lõhet (Oncorhynchus keta), ja mõõkvaalad võivad proovida kalu ajutiselt hoiustada, kuni see ära süüakse.

On ka teistsuguseid hüpoteese. Mõned teadlased arvavad, et kuna lõhe ei mahu rinnauime alla „hoiule“, võib pea olla järgmine valik, kus seda hoida. Teised teadlased kahtlevad üldse, kas kalu üldse süüakse, ja oletavad, et tegemist võib olla lihtsalt sotsiaalse või mängulise käitumisega.

