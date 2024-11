„Selle ütles välja riigi „teine mees“.“ Kas Ukrainas on lõplikult kustunud lootus saada Venemaalt tagasi Donbass ja Krimm?

Seni on Ukraina ametlik positsioon olnud, et Ukraina eesmärk sõjas Venemaaga on 1991. aasta piiride taastamine, kuid nüüd rõhutab Ukraina presidendi administratsiooni ülem Jermak, et Ukraina jaoks on rahuläbirääkimiste eeltingimus vähemalt 2022. aasta 23. veebruari olukorra taastamine, mis oli enne Venemaa sissetungi algust. See olevat tema sõnul Ukraina ametlik positsioon, mis on sätestatud Zelenskõi rahuplaanis ja mida toetavad nii USA kui ka Euroopa riigid. Jermaki sõnul saavad läbirääkimised olla produktiivsed ainult siis, kui mõlemad pooled soovivad sõda lõpetada, kuid Venemaa ei näita valmisolekut eskalatsiooni peatada.