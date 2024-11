AUTOMAKS | Rahandusministeerium käis välja lappimisplaani automaksuseaduse augu jaoks – pääsu pole kellelgi

Probleem juba vastu võetud mootorsõidukimaksu seaduse seisneb selles, et maksu alt oleksid kuni 2026. aasta lõpuni jäänud välja autod, mis ei ole 1. jaanuari 2025 seisuga registris – ka need, mis on ajutiselt kasvõi üheks kuuks peatatud või kustutatud registrikandega.