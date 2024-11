„Ebakompetentsus, korruptsioon ja sabotaaž.“ Ukraina armee hakkab oma ametnike tõttu kaotama relva, mis peataks Vene „liharünnakud“

Hiljuti puhkes Ukrainas skandaal 120 mm miinipildujamiinide pärast, mida tootis riiklik kaitsetööstusettevõte, varem tuntud Ukroboronpromi nime all. Tarnitud miinid on osutunud defektseks ning see on tekitanud lahinguväljal suuri probleeme. Ukraina sõdurid on avaldanud sotsiaalmeedias videoid sellest, et Ukrainas toodetud miinid lagunevad, ei jõua sihtmärgini või ei plahvata üldse. Põhimõtteliselt tõrkus iga kümnes rindele jõudnud miin. Probleemsed miinid jõudsid rindele 2024. aasta juunis ja kohe ilmusid ka esimesed kaebused nende kvaliteedi kohta, nendest kirjutas oma portaalis Censor.net tuntud Ukraina ajakirjanik Juri Butusov. Ettevõte, mis vastutas nende tootmise eest, oli 2023. aastal võtnud endale kohustuse tarnida sõjaväele 300 000 miini ja suurendada tootmisvõimsust 670 000 ühikuni. Kuid juba esimese partii kasutuselevõtt näitas olulisi defekte. Sügisel hakkas saabuma massiliselt kaebusi, kuid alles novembri lõpus otsustas kaitseministeerium 100 000 miini suuruse partii tagasi võtta.