KUULA | Oskustega tulevikku: Kutseoskuste olümpial võitis eestlane Renate Paevere

Tallinna Teeninduskooli koka eriala lõpetanud Renate Paevere ütles, et viimased kaks aastat möödusid lõputute treeningute tähe all – ikka selleks, et olla tasemel kutseoskuste olümpiamängudel. Harjutuspäevad oli hakkajal neiul pikad, kuid pingutused tasusid ennast igati ära. Renate saavutas rahvusvahelisel suurvõistlusel Lyonis suurima punktisumma, mis tõi meisterlikkuse medali ja teda tunnustati „Best of Nation“(riigi parim) medaliga.