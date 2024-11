„Proovivad oma võimeid.“ Vene armee üllatas Ukraina armeed Oskoli jõe forsseerimisega. Miks see on ohtlik?

Kuigi Oskoli jõgi on selles piirkonnas vaid 40 meetrit lai ja seda ümbritsevad metsad, on vastaskaldal Ukraina positsioone kaitsvad kõrgendikel asuvad alad, mis raskendavad ründajate edenemist maastikul. Ukraina relvajõud töötavad aktiivselt vaenlase sillapea likvideerimise kallal, kasutades selleks nii luure- kui ka kaugtulevahendeid. Kuigi Vene väed on saavutanud ajutise kohaloleku jõekaldast lõuna pool, ei ole neil seni õnnestunud luua stabiilset sillapead. Samas jätkavad nad oma ponnistusi, et kindlustada oma positsioone ja laiendada kontrollitavat ala.