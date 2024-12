KUULA | Olukorrast digiriigis: Eesti ehitab andmesaatkonda, mida loodetavasti kunagi vaja ei lähe

Allmere ütleb, et erinevalt tavalisest saatkonnast, mis on loodud eelkõige inimeste aitamiseks, on andmesaatkond mõeldud digiriigi aitamiseks ja hoidmiseks. „Juhul, kui Eestis peaks midagi juhtuma, olgu selleks siis mõni suurem elektrikatkestus või naaberriigi põhjustatud sõjaolukord, saab Eesti riik digitaalselt edasi eksisteerida. See tähendab seda, et säilivad andmed meie inimeste, nende vara ja kohustuste kohta,“ räägib ta.