Automaksu seaduses on auk, millega pääseks kahel aastal maksust. Ministeerium püüab auku lappida

Seaduseauk on tekkinud seoses fantoomautodele tehtud erandiga, mille jõustumiseni on aega 2027. aasta 1. jaanuarini. Aastamaksu tuleb nimelt maksta kõigi 1. jaanuari seisuga registris olevate autode eest, kirjutab portaal Geenius .

Seega ei kuulu 2027. aastani maksustamisele autod, mille registrikanne on täpselt 1. jaanuaril peatatud. Seda saab iga autoomanik teha Transpordiameti iseteenininduses tasuta, kuid tuleb tähele panna, et registrikannet saab peatada minimaalselt üheks kuuks.

Maksu- ja tolliameti tulumaksu osakonna teenusejuht Avely Raid-Lelov kinnitas Autogeeniusele, et praegu kehtib tõesti kord, kus 2025. aasta 1. jaanuari seisuga ajutiselt kustutatud või peatatud registrikandega sõiduki eest järgmisel aastal üldse maksu maksma ei peaks. See kehtinuks aga vaid üleminekuaja (2025—2026) jooksul ja on seaduseauk, mida soovitakse võimalikult kiiresti lappida.