Aeg on hoog maha võtta: kuidas olla töö juures produktiivne, ent vältida samas läbipõlemist?

Isegi kui töötada ametlikult kaheksatunnise tööpäeva raames, leidub alati veel midagi, mida võiks praegu ära teha. See kehtib eriti kaugtöötajate kohta, kelle töö- ja koduruumid sageli kattuvad. Entusiasm on küll positiivne, kuid pidev ületöötamine ja puhkuse puudumine võivad viia emotsionaalse kurnatuse ja läbipõlemiseni. Peamine probleem ei seisne aga mitte selles, et me sellest aru ei saa, vaid selles et me ei oska peatuda. Õnneks on viimast võimalik õppida.