Eesti Energia juhtum võib võtta kriminaalse pöörde – riigiettevõtte paigaldatud tehnoloogia viitab otsesele pettuse tahtlusele

Eesti ametkonnad on asunud koguma täiendavat infot Eesti Energia tegevuse suhtes eelmise juhtkonna ajal, kuna on tekkinud selge kahtlus, et riigiettevõte võis kasutada teatud tehnoloogilisi lahendusi näitamaks oma saastenäitajaid väiksemana tegelikest.